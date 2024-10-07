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Коротченко: Вашингтону, Парижу и Брюсселю не нужен мир на Южном Кавказе

Коротченко: Вашингтону, Парижу и Брюсселю не нужен мир на Южном Кавказе Запад поддерживает Армению, чтобы не допустить мира в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 19:16
Коротченко: Вашингтону, Парижу и Брюсселю не нужен мир на Южном Кавказе

Запад поддерживает Армению, чтобы не допустить мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, такое мнение высказал в беседе с журналистами генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

"Что касается военной и военно-технической поддержки Армении со стороны США и Франции, они защищают свои национальные интересы. И Вашингтону, и Парижу, да и Брюсселю не нужен мирный, спокойный Южный Кавказ. Они хотели бы иметь рычаги давления на Азербайджан. Именно поэтому режим [премьера Армении Никола] Пашиняна сегодня получает разведывательную, логистическую и военную поддержку. В общем-то, Армения накачивает мускулы, это делается только с одной целью - не дать наступить миру и спокойствию на Южном Кавказе",- сказал Коротченко.

Он пояснил, что через этот регион проходят важные транспортные коридоры, а также он богат энергоресурсами.

"Собственно, для Запада было бы хорошо чтобы Армения выполняла роль такого Троянского коня, источника нестабильности. Не будем забывать, что когда Пашинян встречался с Энтони Блинкеном, руководителем государственного департамента США, и представителями Евросоюза в апреле, там фактически были достигнуты договоренности, что Армению Запад будет поддерживать во вред всем остальным государствам Южного Кавказа. Это сегодня и делается",- отметил он.

По мнению Коротченко, требования о демилитаризации Армении после поражения во Второй Карабахской войне справедливы, но необходимо учитывать реалии.

"А реалии таковы, что лучшей гарантией мира будет мирный договор. Но Армения не хочет подписывать мирный договор. Она пытается подсунуть какой-то эрзац из набора пунктов, не до конца согласованных, и сказать, что это заменит мирный договор. Кроме того, Армения не хочет вносить изменения в свою Конституцию, в которой содержатся прямые претензии на азербайджанскую территорию",- сказал Коротченко.

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