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Король Саудовской Аравии и наследный принц приглашены на форум ООН по градостроительству в Баку

Король Саудовской Аравии и наследный принц приглашены на форум ООН по градостроительству в Баку Король Саудовской Аравии и наследный принц приглашены на форум ООН по градостроительству в Баку
Внешняя политика
29 июля 2025 г. 23:10
Король Саудовской Аравии и наследный принц приглашены на форум ООН по градостроительству в Баку

Хранитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, председатель Совета министров Мухаммед бин Салман Аль Сауд приглашены на 13-й Всемирный форум по вопросам урбанизации (WUF13), который пройдёт в 2026 году в Баку.

Как сообщает Report, письма с приглашением от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева 29 июля были переданы заместителю министра иностранных дел Саудовской Аравии Валиду бин Абдулкариму аль-Хурайджи послом Азербайджана в этой стране и постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества Шахином Абдуллаевым.

В ходе встречи также были обсуждены двусторонние отношения, пути их укрепления во всех сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının kralı və vəliəhdi Azərbaycana dəvət ediliblər

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