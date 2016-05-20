Мониторинговый комитет и комитет по политическим делам ПАСЕ обсудят доклад по Азербайджану

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов и депутат Сабир Гаджиев 22-25 мая отправятся с визитом в Париж для участия на заседаниях мониторингового комитета и комитета и по политическим делам ПАСЕ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента.

На заседаниях состоятся обсуждения относительно переговоров в связи с деятельностью демократических институтов в Турции, итогов визитов в Азербайджан и Грузию, политических итогах кризиса в Украине, ситуация в Беларуси и др.

Помимо этого, С.Сеидов будет участвовать на заседаниях Бюро и Постоянного комитета, которые пройдут с 26 по 28 мая в эстонском Таллинне.