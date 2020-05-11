Комитеты парламентов Азербайджана, Турции, Грузии проведут онлайн-заседание

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"На переговорах с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром и председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Ираклием Берая, я, как представитель азербайджанской стороны, предложил провести это заседание в онлайн-режиме. Оба моих коллеги положительно отнеслись к предложению. Таким образом, 12 мая в онлайн-режиме состоится азербайжано-турецко-грузинское трёхстороннее заседание, где будут широко обсуждены политические, экономические, культурные связи".

Как передает Report, об этом сказал председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.

По его словам, также будет обсужден опыт Азербайджана по предотвращению распространения коронавируса, проблемы, связанные с режимом карантина, смягчением этого режима и др.

Комитеты по международным отношениям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии регулярно проводят встречи в трехстороннем формате. По инициативе Азербайджана первые две встречи с участием председателей комитетов парламентов Грузии и Турции прошли в Баку. Очередная встреча, которую планировалось провести в Грузии, была отменена из-за COVID-19.