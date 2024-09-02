Коалиция по наблюдению за выборами: ОБСЕ известна своим предвзятым подходом к Азербайджану

ОБСЕ известна своим предвзятым подходом и отчетами против Азербайджана.

ОБСЕ известна своим предвзятым подходом и отчетами против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Коалиции по наблюдению за выборами "За гражданское общество".

В заявлении Коалиции отмечается, что выборы в Милли Меджлис прошли свободно, справедливо и прозрачно, для участвующих в избирательном марафоне политических партий и кандидатов были созданы равные условия:

"Однако распространение отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ еще до завершения голосования подорвало доверие общественности к организации, которая уже известна предвзятыми подходами и отчетами против Азербайджана".

Коалиция также указала на отсутствие действий со стороны ОБСЕ по защите прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, что еще больше снизило доверие к организации.

Отметим, что в рамках наблюдения за выборами Коалиция задействовала 538 наблюдателей в 75 избирательных округах по всей стране, включая Ханкенди, Шушу, Ходжалы, Зангилан, Физули, Лачын и Нахчыванскую АР.