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Коалиция по наблюдению за выборами: ОБСЕ известна своим предвзятым подходом к Азербайджану

Коалиция по наблюдению за выборами: ОБСЕ известна своим предвзятым подходом к Азербайджану ОБСЕ известна своим предвзятым подходом и отчетами против Азербайджана.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 17:33
Коалиция по наблюдению за выборами: ОБСЕ известна своим предвзятым подходом к Азербайджану

ОБСЕ известна своим предвзятым подходом и отчетами против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Коалиции по наблюдению за выборами "За гражданское общество".

В заявлении Коалиции отмечается, что выборы в Милли Меджлис прошли свободно, справедливо и прозрачно, для участвующих в избирательном марафоне политических партий и кандидатов были созданы равные условия:

"Однако распространение отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ еще до завершения голосования подорвало доверие общественности к организации, которая уже известна предвзятыми подходами и отчетами против Азербайджана".

Коалиция также указала на отсутствие действий со стороны ОБСЕ по защите прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, что еще больше снизило доверие к организации.

Отметим, что в рамках наблюдения за выборами Коалиция задействовала 538 наблюдателей в 75 избирательных округах по всей стране, включая Ханкенди, Шушу, Ходжалы, Зангилан, Физули, Лачын и Нахчыванскую АР.

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Версия на английском языке Election Observation Coalition: OSCE is known for biased stance against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Seçki Müşahidə Koalisiyası: ATƏT Azərbaycan əleyhinə qərəzli yanaşmaları və hesabatları ilə tanınmamalıdır

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