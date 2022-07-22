Кирилл Петков: болгаро-азербайджанское стратегическое партнерство будет активно развиваться

Болгария и Азербайджан будут активно развивать стратегическое партнерство.

Болгария и Азербайджан будут активно развивать стратегическое партнерство.

Как сообщает Report, об этом написал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в своем Twitter.

”Стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном продолжит активно развиваться, ориентируясь на расширение энергетических и транспортных связей между двумя странами", - подчеркнул премьер-министр.

"Болгария и Азербайджан являются важными партнерами для диверсификации поставок природного газа и повышения энергобезопасности в Южной и Юго-Восточной Европе”, - добавил Кирилл Петков.