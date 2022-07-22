О нас

Кирилл Петков: болгаро-азербайджанское стратегическое партнерство будет активно развиваться

Кирилл Петков: болгаро-азербайджанское стратегическое партнерство будет активно развиваться Болгария и Азербайджан будут активно развивать стратегическое партнерство.
Внешняя политика
22 июля 2022 г. 03:20
Кирилл Петков: болгаро-азербайджанское стратегическое партнерство будет активно развиваться

Болгария и Азербайджан будут активно развивать стратегическое партнерство.

Как сообщает Report, об этом написал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в своем Twitter.

”Стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном продолжит активно развиваться, ориентируясь на расширение энергетических и транспортных связей между двумя странами", - подчеркнул премьер-министр.

"Болгария и Азербайджан являются важными партнерами для диверсификации поставок природного газа и повышения энергобезопасности в Южной и Юго-Восточной Европе”, - добавил Кирилл Петков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kiril Petkov: Bolqarıstan-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı fəal şəkildə inkişaf edəcək

Самое важное

Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе
21 июля 2022 г. 22:26
Создано юрлицо публичного права Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
Создано юрлицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе
21 июля 2022 г. 17:14
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе
Создается юридическое лицо публичного права ”Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе"
21 июля 2022 г. 17:11
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
Ровшан Наджаф назначен президентом госнефтекомпании Азербайджана
21 июля 2022 г. 15:55
Гази Васиф Меликов: Если понадобится, я готов сражаться в первых рядах и вновь преподать врагу урок
ФотоГази Васиф Меликов: Если понадобится, я готов сражаться в первых рядах и вновь преподать врагу урок
21 июля 2022 г. 15:20
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса
20 июля 2022 г. 15:57
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается
20 июля 2022 г. 15:19
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
Разоблачена группа, готовившая поддельные документы для освобождения заключенных
20 июля 2022 г. 13:05
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в Сумгайыте
20 июля 2022 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi