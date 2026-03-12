Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Кирилл Петков: Бакинский форум станет важной площадкой в непростые для мира времена

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 09:21
    Кирилл Петков: Бакинский форум станет важной площадкой в непростые для мира времена

    XIII Глобальный Бакинский форум станет важной площадкой для обсуждения вопросов безопасности и энергетики в эти непростые для мира времена.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков (2021–2022 гг.) в кулуарах форума в Баку.

    Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приглашение принять участие в мероприятии.

    "Я очень благодарен президенту Ильхаму Алиеву за приглашение принять участие в форуме. Как экс-премьер Болгарии я рад быть здесь. Сейчас важные времена для мира, важные времена для региона и важные времена для обмена мнениями с коллегами. Я считаю, что конференция организована очень хорошо", - сказал Петков.

    Он также подчеркнул, что Болгария является другом Азербайджана, и отметил значимость предстоящих дискуссий.

    "Я с нетерпением жду очень плодотворных встреч в ближайшие несколько дней для обсуждения вопросов безопасности и энергетики, которые в последнее время приобретают решающее значение", - добавил он.

    Кирилл Петков Глобальный Бакинский форум
    Kirill Petkov: XIII Qlobal Bakı Forumu təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün vacib platformadır
    Kiril Petkov: Baku Forum to be key platform in challenging times
    Ты - Король

    Последние новости

    09:52

    Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум объединит 400 участников для обсуждения ключевых глобальных вызовов

    Другие
    09:49

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $95

    Энергетика
    09:45

    Власти Австралии временно смягчают требования к качеству поставляемого топлива

    Другие страны
    09:41

    Маргвелашвили: Бакинский форум собрал особенных людей с особенным опытом

    Внешняя политика
    09:39

    Кирилл Дмитриев подтвердил информацию о переговорах с представителями США во Флориде

    Другие страны
    09:36

    Валдис Затлерс: Современные мировые кризисы невозможно решить только силой

    Внешняя политика
    09:32

    В результате удара Израиля по Ливану погибло по меньшей мере 7 человек

    Другие страны
    09:30

    Индонезия пересмотрела численность контингента в Газе

    Другие страны
    09:29

    В Гяндже несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве

    Происшествия
    Лента новостей