Кирилл Петков: Бакинский форум станет важной площадкой в непростые для мира времена

XIII Глобальный Бакинский форум станет важной площадкой для обсуждения вопросов безопасности и энергетики в эти непростые для мира времена.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков (2021–2022 гг.) в кулуарах форума в Баку.

Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приглашение принять участие в мероприятии.

"Я очень благодарен президенту Ильхаму Алиеву за приглашение принять участие в форуме. Как экс-премьер Болгарии я рад быть здесь. Сейчас важные времена для мира, важные времена для региона и важные времена для обмена мнениями с коллегами. Я считаю, что конференция организована очень хорошо", - сказал Петков.

Он также подчеркнул, что Болгария является другом Азербайджана, и отметил значимость предстоящих дискуссий.

"Я с нетерпением жду очень плодотворных встреч в ближайшие несколько дней для обсуждения вопросов безопасности и энергетики, которые в последнее время приобретают решающее значение", - добавил он.