Кирилл Габурич: Договоренности в Вашингтоне прояснят судьбу 4 тыс. пропавших без вести
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 11:05
Декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне 8 августа 2025 года позволит прояснить судьбу 4 тыс. пропавших без вести.
Как сообщает Report, об этом заявил экс-премьер Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести".
"Декларация, подписанная в Вашингтоне, положила конец конфликту, длившемуся годами. На основании этого документа стороны взяли на себя гуманитарные обязательства. Это дает большую надежду на то, что будет прояснена судьба более 4 тыс. пропавших без вести", - сказал он.
