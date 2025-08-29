Керим Велиев: Отношения Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне

Отношения Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Керим Велиев на приеме в Баку по случаю 30 августа – Дня Победы Турции.

Он отметил, что в этом успехе исключительная роль принадлежит главам государств. Согласно Шушинской декларации наши отношения поднялись до уровня союзничества, добавил он.