Керим Велиев: Отношения Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне
Внешняя политика
- 29 августа, 2025
- 19:57
Отношения Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне.
Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Керим Велиев на приеме в Баку по случаю 30 августа – Дня Победы Турции.
Он отметил, что в этом успехе исключительная роль принадлежит главам государств. Согласно Шушинской декларации наши отношения поднялись до уровня союзничества, добавил он.
