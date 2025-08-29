    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Внешняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 19:57
    Керим Велиев: Отношения Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне

    Отношения Азербайджана и Турции находятся на самом высоком уровне.

    Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Керим Велиев на приеме в Баку по случаю 30 августа – Дня Победы Турции.

    Он отметил, что в этом успехе исключительная роль принадлежит главам государств. Согласно Шушинской декларации наши отношения поднялись до уровня союзничества, добавил он. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Kərim Vəliyev: Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri ən yüksək səviyyədədir
    Английская версия Английская версия
    Karim Valiyev: Azerbaijan-Türkiye relations are at their highest level

