Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской ТПП

Казахстан в 2026 году будет председательствовать в Тюркской торгово-промышленной палате, предложит новый формат сотрудничества в этой сфере.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

По его словам, сотрудничество в промышленной сфере играет большую роль в развитии экономики стран ОТГ.

"Казахстан в следующем году будет председательствовать в Тюркской торгово-промышленной палате, а также предложит новое сотрудничество в этой сфере. Сегодня через Казахстан проходят пять международных железнодорожных коридоров. Мы находимся на пересечении Севера и Юга, Востока и Запада. Сегодня 85% грузов, перевозимых между Азией и Европой, проходят через территорию Казахстана. Недавно была сдана в эксплуатацию и новая железнодорожная линия. Новая линия послужит увеличению грузоперевозок в пять раз", - добавил он.