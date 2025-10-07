Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской ТПП

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:10
    Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской ТПП

    Казахстан в 2026 году будет председательствовать в Тюркской торгово-промышленной палате, предложит новый формат сотрудничества в этой сфере.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    По его словам, сотрудничество в промышленной сфере играет большую роль в развитии экономики стран ОТГ.

    "Казахстан в следующем году будет председательствовать в Тюркской торгово-промышленной палате, а также предложит новое сотрудничество в этой сфере. Сегодня через Казахстан проходят пять международных железнодорожных коридоров. Мы находимся на пересечении Севера и Юга, Востока и Запада. Сегодня 85% грузов, перевозимых между Азией и Европой, проходят через территорию Казахстана. Недавно была сдана в эксплуатацию и новая железнодорожная линия. Новая линия послужит увеличению грузоперевозок в пять раз", - добавил он.

    Саммит ОТГ Казахстан Касым-Жомарт Токаев
    Qazaxıstan Türk Ticarət və Sənaye Palatası üçün yeni əməkdaşlıq formatı təklif edəcək

    Последние новости

    15:12

    Узбекистан предложил ОТГ создать промышленный альянс и "Тюркские зеленые коридоры"

    Внешняя политика
    15:08

    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

    В регионе
    14:59

    Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане

    Внешняя политика
    14:58

    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Бизнес
    14:56

    ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане пройдут дни культуры Туркменистана

    Внешняя политика
    14:53

    Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народов

    Внешняя политика
    14:51

    Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

    Внешняя политика
    14:50

    У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантами

    Другие страны
    Лента новостей