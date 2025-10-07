Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:00
    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

    Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Президент Казахстана отметил, что тюркские народы совместно борются с терроризмом. "Однако этим не следует ограничиваться. Потому что кибератаки широко распространены в мире. Поэтому я предлагаю создать Совет по кибербезопасности", - сказал он.

    Токаев выразил уверенность, что председательство Азербайджана внесет вклад в деятельность ОТГ.

    "Мы очень высоко оцениваем Совместное заявление, подписанное между Азербайджаном и Арменией. Это исторический шаг, направленный на решение. Некоторые страны проявляют большой интерес к растущей деятельности организации", - сказал он.

    Qazaxıstan TDT daxilində Kibertəhlükəsizlik Şurasının yaradılmasını təklif edib

    Лента новостей