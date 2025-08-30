    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Канадская гостья поддержала в Женеве акцию азербайджанцев – членов семей пропавших без вести в Первой Карабахской войне

    Внешняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 18:17
    Туристка из Канады по имени Джули проявила интерес к акции у здания ООН в Женеве, организованной семьями азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

    На вопрос европейского бюро Report о том, почему она остановилась и проявила интерес, Джули ответила, что несмотря на то, что в Канаде нет таких проблем, это не должно оставлять людей безучастными.  

    "Мы в Канаде слышим об ужасах, происходивших и происходящих по всему миру. Мне повезло, что в нашей стране сейчас мы не сталкиваемся с такими трагедиями. Они были в истории Канады по отношению к коренным жителям страны.  Но я понимаю, что важно продолжать узнавать о подобных вещах", - заявила Джули.

    Отметим, что Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" 30 августа - в Международный день жертв насильственных исчезновений - провело акцию в Женеве, чтобы привлечь внимание международного сообщества к судьбе почти 4 тысяч граждан Азербайджана, которые пропали без вести в ходе двух Карабахских войн.

    Лента новостей