Канадская гостья поддержала в Женеве акцию азербайджанцев – членов семей пропавших без вести в Первой Карабахской войне

Туристка из Канады по имени Джули проявила интерес к акции у здания ООН в Женеве, организованной семьями азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

На вопрос европейского бюро Report о том, почему она остановилась и проявила интерес, Джули ответила, что несмотря на то, что в Канаде нет таких проблем, это не должно оставлять людей безучастными.

"Мы в Канаде слышим об ужасах, происходивших и происходящих по всему миру. Мне повезло, что в нашей стране сейчас мы не сталкиваемся с такими трагедиями. Они были в истории Канады по отношению к коренным жителям страны. Но я понимаю, что важно продолжать узнавать о подобных вещах", - заявила Джули.

Отметим, что Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" 30 августа - в Международный день жертв насильственных исчезновений - провело акцию в Женеве, чтобы привлечь внимание международного сообщества к судьбе почти 4 тысяч граждан Азербайджана, которые пропали без вести в ходе двух Карабахских войн.