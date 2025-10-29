Каллас: ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Евросоюз поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Калас к участникам 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", прошедшей в Ереване.

"У нас также есть история успеха для Армении и Азербайджана. Исторический шаг, предпринятый в Вашингтоне 8 августа, приблизил регион к стабильности и долгосрочному миру. Мы поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и оказываем открытую поддержку в руководстве регионом к устойчивому миру, процветанию и развитию", - говорится в сообщении.

В послании она отметила, что текущий процесс урегулирования обещает открыть беспрецедентные экономические возможности.

"На данном этапе процесс урегулирования обещает открыть беспрецедентные экономические возможности, открыть границы и создать трансграничные связи. Это также углубит контакты и доверие между людьми", - отметил верховный представитель ЕС.