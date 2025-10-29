Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 17:41
    Каллас: ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

    Евросоюз поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Калас к участникам 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", прошедшей в Ереване.

    "У нас также есть история успеха для Армении и Азербайджана. Исторический шаг, предпринятый в Вашингтоне 8 августа, приблизил регион к стабильности и долгосрочному миру. Мы поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и оказываем открытую поддержку в руководстве регионом к устойчивому миру, процветанию и развитию", - говорится в сообщении.

    В послании она отметила, что текущий процесс урегулирования обещает открыть беспрецедентные экономические возможности.

    "На данном этапе процесс урегулирования обещает открыть беспрецедентные экономические возможности, открыть границы и создать трансграничные связи. Это также углубит контакты и доверие между людьми", - отметил верховный представитель ЕС.

    Лента новостей