Каллас: ЕС поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
- 29 октября, 2025
- 17:41
Евросоюз поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Калас к участникам 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", прошедшей в Ереване.
"У нас также есть история успеха для Армении и Азербайджана. Исторический шаг, предпринятый в Вашингтоне 8 августа, приблизил регион к стабильности и долгосрочному миру. Мы поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и оказываем открытую поддержку в руководстве регионом к устойчивому миру, процветанию и развитию", - говорится в сообщении.
В послании она отметила, что текущий процесс урегулирования обещает открыть беспрецедентные экономические возможности.
"На данном этапе процесс урегулирования обещает открыть беспрецедентные экономические возможности, открыть границы и создать трансграничные связи. Это также углубит контакты и доверие между людьми", - отметил верховный представитель ЕС.