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Кайле Финис: Нидерландский язык увеличивает разрыв между властью и народом Бонайре

Кайле Финис: Нидерландский язык увеличивает разрыв между властью и народом Бонайре Нидерландский язык является официальным языком на острове Бонайре, однако местные жители на нем не говорят, что увеличивает разрыв между властью и народом.
Внешняя политика
22 августа 2024 г. 10:46
Кайле Финис: Нидерландский язык увеличивает разрыв между властью и народом Бонайре

Нидерландский язык является официальным языком на острове Бонайре, однако местные жители на нем не говорят, что увеличивает разрыв между властью и народом.

Как передает Report, об этом заявила соучредительница "Движения за перемены" Кайле Аранкста Элизабет Финис в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

Финис отметила, что нидерландский также является основным языком обучения в школах Бонайре.

"Это в свою очередь создает трудности для многих наших детей, которые с рождения говорят на папьяменто. Маленькие дети, полные любопытства и желания учиться, вынуждены делать это на чужом языке. Это создает значительный образовательный разрыв, как результат, многие молодые люди с трудом поспевают за развитием событий в мире. Дети чувствуют себя отчужденными в своей собственный школе", - сказала она.

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Версия на английском языке Kaile Finies: Dutch language widens gap between authorities and people in Bonaire
Версия на азербайджанском языке Kayle Finis: Holland dili hökumətlə Boneyra xalqı arasında uçurumu genişləndirir

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