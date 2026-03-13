Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 14:01
    Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

    Средний коридор считается безопасным и надежным транспортным путем между Европой и Азией.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на панельной дискуссии "Средний коридор и Евразийский транспортный переход" в рамках Глобального Бакинского форума.

    По его словам, Средний коридор важен не только для грузоперевозок, но и для объединения цивилизаций.

    "На протяжении веков коридор, известный как Шелковый путь, объединял культуры и создавал прекрасные возможности для Европы. Сегодня же Средний коридор считается безопасным и надежным транспортным путем между Европой и Азией. Зангезурский коридор также является его частью. Этот проект расширит и возможности использования Среднего коридора. Развитие Среднего коридора также обеспечивает стабильность и безопасность в регионе", - Йылдырым.

    Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludur
    Лента новостей