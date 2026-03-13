Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

Средний коридор считается безопасным и надежным транспортным путем между Европой и Азией.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на панельной дискуссии "Средний коридор и Евразийский транспортный переход" в рамках Глобального Бакинского форума.

По его словам, Средний коридор важен не только для грузоперевозок, но и для объединения цивилизаций.

"На протяжении веков коридор, известный как Шелковый путь, объединял культуры и создавал прекрасные возможности для Европы. Сегодня же Средний коридор считается безопасным и надежным транспортным путем между Европой и Азией. Зангезурский коридор также является его частью. Этот проект расширит и возможности использования Среднего коридора. Развитие Среднего коридора также обеспечивает стабильность и безопасность в регионе", - Йылдырым.