Из Грузии эвакуируют еще 250 азербайджанцев

Сразу после перехода на территорию Азербайджана этим людям выдадут однодневное разрешение для того, чтобы добраться домой

Начался процесс эвакуации на родину около 150 граждан Азербайджана, не сумевших покинуть Грузию из-за пандемии.

Как передает грузинское бюро Report, наряду с гражданами страны еще около 100 соотечественников будут доставлены в Азербайджан.

Среди них 8 граждан России и один гражданин Турции.

Результаты теста на коронавирус эвакуируемых дали отрицательный ответ.

В настоящее время они собираются у здания посольства Азербайджана в Грузии. После получения справки о COVID-19 в 10:00 эвакуируемые будут доставлены на 4 автобусах при организации посольства на КПП "Красный мост".

Сразу после перехода на территорию Азербайджана этим людям выдадут однодневное разрешение для того, чтобы добраться домой.