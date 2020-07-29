Из Грузии эвакуируют еще 250 азербайджанцев

Начался процесс эвакуации на родину около 150 граждан Азербайджана, не сумевших покинуть Грузию из-за пандемии.
Как передает грузинское бюро Report, наряду с гражданами страны еще около 100 соотечественников будут доставлены в Азербайджан.
Среди них 8 граждан России и один гражданин Турции.
Результаты теста на коронавирус эвакуируемых дали отрицательный ответ.
В настоящее время они собираются у здания посольства Азербайджана в Грузии. После получения справки о COVID-19 в 10:00 эвакуируемые будут доставлены на 4 автобусах при организации посольства на КПП "Красный мост".
Сразу после перехода на территорию Азербайджана этим людям выдадут однодневное разрешение для того, чтобы добраться домой.