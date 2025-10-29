Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Итальянский парламентарий отметил высокий уровень толерантности в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 13:02
    Итальянский парламентарий отметил высокий уровень толерантности в Азербайджане

    Член Палаты депутатов Италии Эудженио Цоффили отметил высокий уровень толерантности в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом законодатель заявил на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.

    По его словам, наличие посольства Италии в Баку и активное взаимодействие между странами свидетельствуют о многоуровневом характере двусторонних отношений.

    Он также подчеркнул, что Италия высоко оценивает усилия, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Италия Азербайджан толерантность Милли Меджлис
    İtaliya Deputatlar Palatasının üzvü: Azərbaycanda tolerant mühit mövcuddur

