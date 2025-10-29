Итальянский парламентарий отметил высокий уровень толерантности в Азербайджане

Член Палаты депутатов Италии Эудженио Цоффили отметил высокий уровень толерантности в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом законодатель заявил на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.

По его словам, наличие посольства Италии в Баку и активное взаимодействие между странами свидетельствуют о многоуровневом характере двусторонних отношений.

Он также подчеркнул, что Италия высоко оценивает усилия, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.