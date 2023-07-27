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ISW: Цель РФ - присутствие на Южном Кавказе, а не мир между Арменией и Азербайджаном

ISW: Цель РФ - присутствие на Южном Кавказе, а не мир между Арменией и Азербайджаном Россия поддерживая различные позиции и Армении и Азербайджана, продолжает откладывать любое реальное обсуждение долгосрочного и эффективного мирного соглашения.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 11:47
ISW: Цель РФ - присутствие на Южном Кавказе, а не мир между Арменией и Азербайджаном

Россия, балансируя между Азербайджаном и Арменией, поддерживая отдельные интересы той и другой стороны, на самом деле стремится откладывать любое реальное обсуждение долгосрочного и эффективного мирного соглашения в собственных интересах.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Россия продолжает находить способы напомнить Армении и Азербайджану о необходимости военного и дипломатического присутствия Москвы на Южном Кавказе",- говорят аналитики института.

Как наглядный пример, приводится любопытный факт, как перед началом недавних трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел России с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном в прямой трансляции и при работающих микрофонах помощник главы МИД РФ просит Лаврова, чтобы он не называл Нагорный Карабах "бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью", потому что азербайджанской стороне это не понравится.

"Это была простая, но эффективная тактика манипуляции, которая сигнализировала Армении о желании России угодить Азербайджану",- говорится в статье.

Напомним, что 25 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в РФ провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а затем прошла трехсторонняя встреча с участием Лаврова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. На встречах обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Russia delays any real discussion of effective peace agreement between Armenia and Azerbaijan: ISW
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: "Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında effektiv sülh sazişinin müzakirəsindən yayınır"

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