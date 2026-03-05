Иран должен принести официальные извинения за Нахчыван - МНЕНИЕ

Иран должен принести официальные извинения за удары беспилотниками по Нахчывану.

Об этом Report сообщила депутат Милли Меджлиса Пярвана Велиева.

По ее словам, Азербайджан не превращал свою территорию в полигон для военных операций против Ирана и выражал соболезнования в связи с гибелью верховного руководителя этой страны, однако подвергается ударам иранских дронов.

"Одним из приоритетов внешней политики Азербайджана является наличие нормальных отношений с соседями, отсутствие конфликтов в соседних странах и обеспечение региональной стабильности. Наши отношения с Ираном до сегодняшнего дня также были нормальными. Мы решительно осуждаем удар дронов по Нахчывану. В результате ударов двое наших граждан получили ранения", - сказала депутат.

Парламентарий подчеркнула, что данная атака является недружественным шагом по ношению к Азербайджану. "Азербайджан имеет право и в состоянии ответить на любую атаку в пределах своих границ. Противоположная сторона должна принести официальные извинения и прекратить подобные действия", - сказала она.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта двое гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.