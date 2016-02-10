Посол Афганистана: Я чувствую себя в Баку как дома - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с послом Афганистана в Азербайджане Мухаммедом Таги Халили.

- Как Вы оцениваете уровень двусторонних отношений между странами? Какие положительные результаты Вы можете выделить после визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Баку в декабре прошлого года?

- Мы сделали значительный прогресс в расширении отношений не только между двумя правительствами, но и между нашими народами. У нас много общего в плане истории, традиций, языка и религии. Как посол Афганистана, я горд тем, что мы достигли важного уровня в наших отношениях.

Вы отметили визит Ашрафа Гани. Действительно, его визит был важной отправной точкой в отношениях между Азербайджаном и Афганистаном. Это был первый официальный визит президента Афганистана в Азербайджан с момента установления дипломатических отношений и это произошло во время моего пребывания в стране в качестве посла. Я рад этому.

Мы подписали ряд меморандумов о взаимопонимании во время этого визита и теперь мы начали предпринимать практические шаги для их реализации. Мы ожидаем подписания контрактов с нашими азербайджанскими друзьями. Мы продолжаем работу с несколькими министерствами в Азербайджане. Например, Госпогранслужба является нашим надежным партнером, министерство по чрезвычайным ситуациям очень помогает Афганистану. В прошлом это ведомство оказало помощь северным районам Афганистана, пострадавшим от наводнения. Мы благодарны президенту Ильхаму Алиеву за его поддержку.

- Что Вы можете сказать об экономических отношениях между двумя странами?

- Мы надеемся на то, что товарооборот между странами вырастит в будущие годы. В первой половине 2014-го года товарооборот составил 116 млн. долларов США. В 2015 году он составил 155 млн. долларов. Мы работаем над возможностями нарастить этот уровень. Когда президент Ашраф Гани был здесь, он провел встречу с более чем 20 исполнительными директорами местных компаний. Мы надеемся увидеть практические шаги с азербайджанской стороны для вложения инвестиций в нашу страну. Имелись вопросы касательно безопасности, но, как сказал наш президент, мы делаем все возможное для защиты зарубежных инвестиций.

- Недавно Азербайджан отправил очередную группу миротворцев в Афганистан. Как Вы оцениваете усилия азербайджанских миротворцев в поддержании мира и стабильности в вашей стране?

- Посредством вашего агентства Report, я бы хотел поприветствовать азербайджанских солдат, которые стоят бок о бок с афганским правительством и народом в рамках миссии ISAF. В настоящее время 94 солдата из Азербайджана находятся там и афганское правительство высоко оценивает их работу. Афганское общество находится на передовой в войне с терроризмом. Поэтому они воюют не только за безопасность Афганистана, но и за безопасность мира.

- Мы наблюдаем беспокоящую активизацию ИГИЛ в регионах Афганистана. Считаете ли Вы, что Афганистану потребуется другая миссия, подобная ISAF, для борьбы с этим вызовом?

- Как я отметил, Афганистан сражается на передовой с этими вызовами, и это требует объединения сил. Был опыт, когда Афганистан был предоставлен самому себе, и какие были последствия? Я уверен, что сейчас мир и наши партнеры не оставят нас одних. Для этого мы должны сотрудничать и объединиться против ИГИЛ.

- А что на счет сотрудничества в области энергетики?

- Как сказал наш президент Ашраф Гани, он старается превратить Афганистан в энергетический хаб в регионе. Энергетика важный вопрос для Афганистана. Учитывая, что Азербайджан богат нефтью и газом, он может сыграть большую роль в обеспечении Афганистана энергоресурсами.

- Какова позиция Афганистана в отношении вопроса Нагорного Карабаха?

- Касаясь этого вопроса, мы видим с одной стороны захватчика, с другой стороны справедливого защитника своих прав. Афганистан на различных международных площадках поддерживал Азербайджан в этом вопросе. Мы продолжаем поддерживать Азербайджан, и мы рядом с этой страной.

- 20 лет назад Вы учились в Баку. Как Вы оцениваете Баку того и Баку нынешнего периода? Сколько афганских студентов сегодня получают образование в Азербайджане?

- Я думаю, что причина, по которой я чувствую себя здесь комфортно, заключается в моем пребывании здесь 20 лет назад. Когда ты работаешь в другой стране, нужно знать особенности истории и культуры. Благодаря этому я чувствую себя здесь как дома. Кроме того, прибыв сейчас в Баку, я смог увидеть, как много руководство страны сделало для развития Азербайджана.

Касательно числа студентов, раньше количество афганских студентов, учившихся в Азербайджане, включая меня самого, было больше. Мы тесно работаем с министерством образования и другими соответствующими структурами, включая SOCAR, чтобы наши студенты могли обучаться в Бакинской Высшей нефтяной школе.