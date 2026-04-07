Илхом Абдурахмон: Азербайджан и Таджикистан связывают общие культурные ценности

Азербайджан и Таджикистан связывают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и общих культурных ценностях.

Как передает Report, об этом посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон заявил на Chakan Fashion Show "Наследие традиций сквозь века", посвященном празднику Новруз в Баку.

По его словам, международный праздник Новруз, будучи богатым духовным и культурным наследием народов, объединяет таджиков, азербайджанцев и народы других соседних стран.

"Древний праздник Новруз широко отмечается в Азербайджане как важная часть национальных традиций и богатого культурного наследия страны. Поэтому проведение сегодняшнего мероприятия в Азербайджане стало для нас особенно символичным, отражая общие исторические и культурные традиции, которые издавна связывают народы нашего региона", - сказал он.

Мероприятие состоялось по инициативе посольства Таджикистана в Азербайджане.

В рамках мероприятия таджикские дизайнеры Хуршед Сатторов, Вайс Асоев и Сулхия Гуломова представили коллекции "Чакан", "Нури Бадахшон" и "Навои Хуросон", отражающие богатое культурное наследие и художественные традиции Таджикистана.

Гостям также были представлены элементы традиционной таджикской культуры и кухни - праздничный стол, включающий семь видов блюд и сладостей "хафт син" и "хафт шин", что является неотъемлемой частью празднования Новруза.

В рамках культурной программы выступили артисты из Таджикистана и Азербайджана, в том числе Джахонгир Зарипов, Хуршед Ибрахимзода, народная артистка Азербайджана Гюльянаг Маммедова. Также были представлены танцевальные коллективы Бакинской академии хореографии под руководством Вусалы Бабаевой и Университета "Хазар" под руководством Ханум Керимзаде.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных организаций, государственных структур, депутаты, деятели культуры, а также таджикские студенты, обучающиеся в Азербайджане.