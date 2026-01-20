Президент: Сегодня отношения Азербайджана и Армении перерастают в сотрудничество

Сегодня Южный Кавказ вступает в новый этап развития.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Сегодня Южный Кавказ также вступает в новый этап развития. Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность", - отметил он.

По его словам, сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество. "Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего, нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель", - подчеркнул он.