    Президент: Сегодня отношения Азербайджана и Армении перерастают в сотрудничество

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 16:22
    Президент: Сегодня отношения Азербайджана и Армении перерастают в сотрудничество

    Сегодня Южный Кавказ вступает в новый этап развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

    "Сегодня Южный Кавказ также вступает в новый этап развития. Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность", - отметил он.

    По его словам, сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество. "Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего, нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель", - подчеркнул он.

    Azərbaycan Prezidenti: Cənubi Qafqaz yeni inkişaf mərhələsinə daxil olur

