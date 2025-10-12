Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Ильхам Алиев: Сегодня Международная ассоциация судей играет роль площадки для международного диалога и сотрудничества

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 19:42
    Ильхам Алиев: Сегодня Международная ассоциация судей играет роль площадки для международного диалога и сотрудничества

    Международная ассоциация судей, объединяющая национальные ассоциации судей почти 100 стран, с момента своего создания стала важным институтом, выступившим с значимыми инициативами по защите независимости судей, укреплению верховенства закона, повышению качества и эффективности правосудия.

    Как сообщает Report, эта мысль была отражена в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

    Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества с целью совершенствования судебной системы, являющейся одной из основных опор правового государства.

    Ильхам Алиев Международная ассоциация судей
    Azərbaycan Prezidenti: Bu gün Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanı rolunu oynayır

    Последние новости

    20:07
    Фото

    Акиф Гулузаде одержал очередную победу на турнире ONE Championship в Бангкоке

    Индивидуальные
    19:54

    Вэнс: США не планируют размещать свои войска в Газе или Израиле

    Другие страны
    19:42

    Ильхам Алиев: Сегодня Международная ассоциация судей играет роль площадки для международного диалога и сотрудничества

    Внешняя политика
    19:39

    Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

    Внутренняя политика
    19:30

    Президент: Построение правового государства в Азербайджане является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики

    Внутренняя политика
    19:21

    Пашинян отправится на "Саммит мира по Ближнему Востоку" в Египте

    В регионе
    19:14

    Ильхам Алиев обратился к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:11

    Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом

    Другие страны
    19:03

    Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в США

    В регионе
    Лента новостей