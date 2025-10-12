Ильхам Алиев: Сегодня Международная ассоциация судей играет роль площадки для международного диалога и сотрудничества
- 12 октября, 2025
- 19:42
Международная ассоциация судей, объединяющая национальные ассоциации судей почти 100 стран, с момента своего создания стала важным институтом, выступившим с значимыми инициативами по защите независимости судей, укреплению верховенства закона, повышению качества и эффективности правосудия.
Как сообщает Report, эта мысль была отражена в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей.
Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества с целью совершенствования судебной системы, являющейся одной из основных опор правового государства.
