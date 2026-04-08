    Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана

    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 12:20
    Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана

    8 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева и министра транспорта Нурлана Сауранбаева.

    Как сообщает Report, с удовлетворением отметив, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются в духе сотрудничества и братства, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что взаимные визиты глав государств, проведенные в ходе них обсуждения, принятые решения, а также визиты делегаций различного уровня из Азербайджана в Казахстан, из Казахстана в нашу страну еще больше сближают наши народы и страны, укрепляют потенциал взаимодействия.

    Глава государства выразил надежду на полное использование возможностей совместного инвестиционного фонда, подчеркнул, что ряд проектов уже находится в стадии разработки, и коснулся потенциала Азербайджана и Казахстана в области совместного инвестирования в третьи страны.

    Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министров иностранных дел и транспорта Казахстана в Азербайджан будет успешным.

    Поблагодарив за прием, министр иностранных дел Казахстана отметил, что для них большая честь встретиться с главой нашего государства.

    Ермек Кошербаев передал президенту Азербайджана приветствия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

    Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Касым-Жомарту Токаеву.

    Гость подчеркнул, что в Казахстане к президенту Азербайджана относятся с большим уважением.

    На встрече с удовлетворением было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются во многих сферах, в том числе в политической, экономической, транспортной, логистической, инвестиционной, энергетической областях, включая сектор зеленой энергетики, и других направлениях, подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества.

    В ходе беседы были затронуты проекты Среднего коридора, Транскаспийского зеленого энергетического коридора и волоконно-оптической линии, в рамках которых между Азербайджаном и Казахстаном осуществляется успешное сотрудничество.

    Была отмечена роль процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проекта TRIPP, который пройдет через территорию Армении, с точки зрения регионального сотрудничества и транспортных связей.

    На встрече было подчеркнуто успешное партнерство наших стран в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Ильхам Алиев Ермек Кошербаев Нурлан Сауранбаев Казахстан
    İlham Əliyev Qazaxıstanın xarici işlər və nəqliyyat nazirlərini qəbul edib
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev receives Ministers of Foreign Affairs and Transport of Kazakhstan

