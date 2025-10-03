Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 11:27
    Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю Дня германского единства

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления по случаю 3 октября – Дня германского единства.

    Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений. Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня.

    Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Германией, продолжение нашего взаимодействия в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и наполнение его новым содержанием.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Германии – постоянного мира и процветания".

    Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Frank-Walter Steinmeier on German Unity Day

    Лента новостей