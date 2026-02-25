Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 11:11
    Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Эмиру Государства Кувейт Его величеству Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Кувейт.

    Нынешний уровень азербайджано-кувейтских межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение. Взаимопонимание на высшем уровне и активный диалог создают благоприятные условия для расширения сотрудничества в различных сферах.

    Уверен, что традиционно дружественные связи между Азербайджаном и Кувейтом, плодотворное сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и углубляться в интересах двух народов.

    Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с началом священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Государству Кувейт – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Эмир Кувейта поздравление
    İlham Əliyev Küveyt Əmirini milli bayramları münasibətilə təbrik edib

    Последние новости

    11:50

    В Азербайджане могут установить минимальный порог скорости интернета

    ИКТ
    11:49

    Облачные решения названы главным вызовом кибербезопасности в Азербайджане

    ИКТ
    11:48

    Расширен список потребителей электроэнергии первой категории

    Энергетика
    11:47

    Пашинян отправился в Польшу с двухдневным официальным визитом

    В регионе
    11:44

    Анар Керимов возглавил конкурсную комиссию по продаже активов Aqrarkredit

    Финансы
    11:34

    Фридрих Мерц прибыл в Китай с двухдневным визитом

    Другие страны
    11:31
    Фото

    В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТО

    Армия
    11:27

    В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру

    Другие страны
    11:11

    Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    Лента новостей