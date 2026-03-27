Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования

    Внешняя политика
    • 27 марта, 2026
    • 12:03
    Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования

    27 марта президент Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане, выразив соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Его святейшества Илии II.

    Как сообщает Report, главу государства встретил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

    Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге.

    Затем глава государства побеседовал с послом.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что Католикос-Патриарх всея Грузии Его святейшество Илия II посвятил свою жизнь и деятельность благородным делам и продвижению межрелигиозного диалога, подчеркнув, что в Азербайджане всегда будут с уважением чтить его память.

    Глава государства коснулся роли Его святейшества Илии II в развитии азербайджано-грузинских традиционных отношений дружбы и сотрудничества.

    Зураб Патарадзе выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за посещение посольства и соболезнования.

    Ильхам Алиев Патриарх Илия II Посольство Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе
    Фото
    Последние новости

    Лента новостей