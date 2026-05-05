    Внешняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 14:51
    Ильхам Алиев положительно оценил роль МПС в диалоге между Азербайджаном и Арменией

    Президент Ильхам Алиев положительно оценил роль Межпарламентского союза (МПС) в создании условий для парламентского диалога между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом глава государства заявил, принимая 5 мая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

    На встрече участие президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м Саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в столице Армении Иреване, было расценено как историческое событие, направленное на нормализацию отношений между двумя странами.

    Глава государства положительно оценил роль Межпарламентского союза в создании условий для парламентского диалога между Азербайджаном и Арменией, а также для проведения регулярных встреч председателей парламентов Азербайджана и Армении с целью обсуждения мирного процесса.

    Ильхам Алиев Мартин Чунгонг Межпарламентский союз Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İlham Əliyev PAİ-nin Azərbaycanla Ermənistan arasında dialoqda rolunu müsbət qiymətləndirib
    Ilham Aliyev hails IPU's role in facilitating Azerbaijan-Armenia dialogue

