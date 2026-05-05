Ильхам Алиев положительно оценил роль МПС в диалоге между Азербайджаном и Арменией

Президент Ильхам Алиев положительно оценил роль Межпарламентского союза (МПС) в создании условий для парламентского диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом глава государства заявил, принимая 5 мая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

На встрече участие президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м Саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в столице Армении Иреване, было расценено как историческое событие, направленное на нормализацию отношений между двумя странами.

Глава государства положительно оценил роль Межпарламентского союза в создании условий для парламентского диалога между Азербайджаном и Арменией, а также для проведения регулярных встреч председателей парламентов Азербайджана и Армении с целью обсуждения мирного процесса.