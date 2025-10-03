Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государств
Внешняя политика
03 октября, 2025
20:46
Президент Ильхам Алиев разместил публикацию в своем аккаунте "X" в связи с Днем сотрудничества тюркских государств 3 октября.
"Именно в этот день в 2009 году в древнем азербайджанском крае Нахчыване была заложена основа Организации тюркских государств. По случаю этого знаменательного дня от всего сердца поздравляю тюркский мир. Тюркский мир - это наша семья!", - написал глава государства.
Report представляет публикацию:
3 oktyabr Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür.— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2025
Məhz bu gün 2009-cu ildə qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanda Türk Dövlətləri Təşkilatının əsası qoyulmuşdur.
Bu əlamətdar gün münasibətilə Türk dünyasını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Türk dünyası bizim ailəmizdir!
Ötən 16… pic.twitter.com/ZLUsdHIasn
