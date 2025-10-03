Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государств

Президент Ильхам Алиев разместил публикацию в своем аккаунте "X" в связи с Днем сотрудничества тюркских государств 3 октября.

"Именно в этот день в 2009 году в древнем азербайджанском крае Нахчыване была заложена основа Организации тюркских государств. По случаю этого знаменательного дня от всего сердца поздравляю тюркский мир. Тюркский мир - это наша семья!", - написал глава государства.

Report представляет публикацию: