    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 20:46
    Президент Ильхам Алиев разместил публикацию в своем аккаунте "X" в связи с Днем сотрудничества тюркских государств 3 октября.

    "Именно в этот день в 2009 году в древнем азербайджанском крае Нахчыване была заложена основа Организации тюркских государств. По случаю этого знаменательного дня от всего сердца поздравляю тюркский мир. Тюркский мир - это наша семья!", - написал глава государства.

    Report представляет публикацию:

