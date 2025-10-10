Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев: Отношения между Таджикистаном и Азербайджаном поступательно развиваются

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 11:19
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе, отметил поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, глава государства сказал:

    "Хотел бы отметить поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном. Они основаны на братстве, дружбе, взаимной поддержке и имеют большой потенциал развития".

    Ильхам Алиев Совет глав государств СНГ Душанбе
