Ильхам Алиев: Отношения между Таджикистаном и Азербайджаном поступательно развиваются
Внешняя политика
- 10 октября, 2025
- 11:19
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе, отметил поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном.
Как сообщает Report, глава государства сказал:
"Хотел бы отметить поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном. Они основаны на братстве, дружбе, взаимной поддержке и имеют большой потенциал развития".
