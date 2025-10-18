Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Ильхам Алиев: ОТГ играет ключевую роль в укреплении братских связей Азербайджана и Казахстана

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 10:40
    Ильхам Алиев: ОТГ играет ключевую роль в укреплении братских связей Азербайджана и Казахстана

    Организация тюркских государств (ОТГ) играет ключевую роль в укреплении братских связей между Азербайджаном и Казахстаном и служит действенной платформой для углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития гуманитарного сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью казахстанскому изданию Kazinform.

    Глава государства напомнил, что в прошлом году в Шуше прошел первый неформальный Саммит, а недавно в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ.

    "В ходе этих встреч на высшем уровне были плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших стран в рамках организации, подписаны декларации, способствующие укреплению Организации, тесного сплочения тюркского мира, наращиванию его политической, экономической и военной мощи, превращению в центр силы на глобальной арене", - отметил президент.

    Ильхам Алиев отдельно подчеркнул историческое значение Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году в Баку. "Это событие стало важной вехой в развитии тюркской науки, культуры и единства. В следующем году исполнится 100 лет со дня проведения этого знаменательного форума, и юбилей Первого тюркологического съезда планируется торжественно отметить в рамках ОТГ", - сказал президент.

    Он также отметил, что народы Азербайджана и Казахстана объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности: "В 2023 году в Азербайджане состоялись Дни казахстанской культуры, а в 2024 году в Казахстане прошли Дни азербайджанской культуры. Такие мероприятия отражают динамичное развитие творческих связей между нашими народами и способствуют взаимному обогащению культурных традиций двух стран".

    Ильхам Алиев Казахстан ОТГ Саммит ОТГ Габала Шуша
    Prezident: TDT Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində əsas rol oynayır

    Последние новости

    11:24

    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    В регионе
    11:23

    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:23

    Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

    Внешняя политика
    11:17

    Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:13
    Фото

    Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан в центре внимания мировых СМИ

    Внешняя политика
    11:02

    На Солнце произошли две сильные вспышки

    Наука и образование
    11:02
    Фото

    В Москве прошел концерт в честь 140-летия Узеира Гаджибейли

    Культура
    10:59

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

    Энергетика
    10:53

    Хикмет Гаджиев: Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан подчеркнул приверженность Азербайджана межрелигиозному диалогу

    Внешняя политика
    Лента новостей