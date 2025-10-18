Ильхам Алиев: ОТГ играет ключевую роль в укреплении братских связей Азербайджана и Казахстана

Организация тюркских государств (ОТГ) играет ключевую роль в укреплении братских связей между Азербайджаном и Казахстаном и служит действенной платформой для углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития гуманитарного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью казахстанскому изданию Kazinform.

Глава государства напомнил, что в прошлом году в Шуше прошел первый неформальный Саммит, а недавно в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ.

"В ходе этих встреч на высшем уровне были плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших стран в рамках организации, подписаны декларации, способствующие укреплению Организации, тесного сплочения тюркского мира, наращиванию его политической, экономической и военной мощи, превращению в центр силы на глобальной арене", - отметил президент.

Ильхам Алиев отдельно подчеркнул историческое значение Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году в Баку. "Это событие стало важной вехой в развитии тюркской науки, культуры и единства. В следующем году исполнится 100 лет со дня проведения этого знаменательного форума, и юбилей Первого тюркологического съезда планируется торжественно отметить в рамках ОТГ", - сказал президент.

Он также отметил, что народы Азербайджана и Казахстана объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности: "В 2023 году в Азербайджане состоялись Дни казахстанской культуры, а в 2024 году в Казахстане прошли Дни азербайджанской культуры. Такие мероприятия отражают динамичное развитие творческих связей между нашими народами и способствуют взаимному обогащению культурных традиций двух стран".