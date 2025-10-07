Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-Европа

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:37
    Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-Европа

    Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    "В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция – Европа", - добавил глава государства

    Саммит ОТГ Ильхам Алиев Центральная Азия энергетический коридор
    İlham Əliyev: Hazırda biz Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzərində işləyirik
    President Ilham Aliyev: We are currently developing a green energy corridor connecting Central Asia, Azerbaijan, Türkiye, and Europe

