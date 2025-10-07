Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-Европа
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:37
Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
"В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция – Европа", - добавил глава государства
Последние новости
14:05
Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и БеларусьюДругие страны
14:00
Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГВнешняя политика
14:00
Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие срокиИнфраструктура
13:59
Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕСВ регионе
13:54
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физикеНаука и образование
13:53
Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙВнешняя политика
13:51
Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном КавказеВнешняя политика
13:49
Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического ростаБизнес
13:48