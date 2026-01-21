Ильхам Алиев: Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 02:43
    Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев, потому что сегодня инвесторы ищут места, где они могут чувствовать себя комфортно и безопасно.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана", проходящей в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

    "С этой точки зрения мультикультурализм, культурное и этническое разнообразие, а также очень позитивный дух взаимодействия, сосуществования и взаимного уважения между всеми этническими группами, всеми представителями традиционных религий действительно создают тот дух, который побуждает людей покупать дома, квартиры в Баку, чтобы приезжать на лето, на отдых, проводить время на берегу моря, а также инвестировать. Потому что, инвестируя на стадии строительства, вы можете продать уже построенный объект вдвое дороже", – подчеркнул Президент Азербайджана.

    Prezident: Bakı və Azərbaycan əcnəbilər üçün çox cəlbedici olub

