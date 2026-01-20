Ильхам Алиев: Азербайджан выстраивает хорошие отношения с многочисленными партнерами

Азербайджан стремится к политическому суверенитету и при этом выстраивает хорошие отношения с многочисленными партнерами.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

"Мы стремимся к политическому суверенитету, одновременно выстраивая хорошие отношения с многочисленными партнерами. Посмотрите: у нас подписаны документы о стратегическом партнерстве с 10 странами - членами Европейского союза, заключено всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем, а стратегическая хартия партнерства с Соединенными Штатами находится на стадии обсуждения", - сказал президент.

Он подчеркнул, что все это возможно благодаря четкому видению будущего страны.

"Эти направления не противоречат друг другу, когда у страны есть четкое видение своего будущего, есть сила, консолидированное общество и готовность делать то, что правильно, независимо от того, кто и что говорит и какие статьи публикуются о вас и вашей политике", - подчеркнул Алиев.

Президент добавил: "Что касается вопросов многосторонности, односторонних подходов и протекционизма, то мы видим, что вся эта система рушится. Всемирная торговая организация разваливается. Кстати, Азербайджан так и не вступил в ВТО, именно потому, что мы хотим сохранить экономический суверенитет, хотя нас приглашали (в организацию - ред.) на протяжении 30 лет".