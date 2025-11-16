Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральная Азия - связующее звено между Востоком и Западом, Севером и Югом

Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

Глава государства подчеркнул, что развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для стран ЦА и Азербайджана.

"Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках. За последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90%. Время в пути по коридору значительно сократилось", - отметил глава государства.

Президент также напомнил о реализованных в Азербайджане по сей день важных инфраструктурных проектах: "Международный порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных узлов".