Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Ильхам Алиев: Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, экспортирующая энергоресурсы в другие страны региона

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 16:33
    Ильхам Алиев: Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, экспортирующая энергоресурсы в другие страны региона

    Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, обладающая энергоресурсами и экспортирующая их в другие страны региона.

    Как сообщает Report, об этом 20 января сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

    По его словам, уже много лет Грузия, а теперь и Армения импортируют энергоресурсы из Азербайджана.

    "Что касается Европы и Европейского Союза, наше энергетическое сотрудничество продолжает расширяться. Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. Таким образом, по охвату, по географическому охвату поставок трубопроводного газа, Азербайджан занимает первое место в мире", - отметил глава государства.

    Президент подчеркнул, что у Азербайджана есть ресурсы, транспортная система, современные трубопроводы: "Мы поддерживаем хорошие отношения со многими европейскими странами. Для них это способ укрепить свою энергетическую безопасность. А для нас - возможность продавать наши ресурсы на премиальном рынке. Хотя мы продаем газ не только в Европу - недавно мы начали экспортировать газ и в Сирию. Но европейский рынок, конечно, является лучшим с точки зрения цен".

    Ильхам Алиев интервью Euronews энергоресурсы
    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji ehtiyatlarını Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə ixrac edən yeganə dövlətdir

    Последние новости

    16:46

    Fitch: Азербайджан обладает высокой гибкостью финансирования

    Финансы
    16:46

    Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

    Внешняя политика
    16:38

    Цены на нефть в ходе дневных торгов подорожали - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:37

    Fitch увязывает рейтинг Армении с прогрессом в переговорах с Азербайджаном

    Финансы
    16:34

    Президент: Надеюсь, в Европарламенте найдут в себе мужество пересмотреть несправедливую политику к Азербайджану

    Внешняя политика
    16:33

    Ильхам Алиев: Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, экспортирующая энергоресурсы в другие страны региона

    Внешняя политика
    16:29

    Джейми Даймон: J.P.Morgan заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:27

    Ильхам Алиев: Стабильность в нашем регионе - это то, о чем мы всегда думаем

    Внутренняя политика
    16:22

    Президент: Сегодня отношения Азербайджана и Армении перерастают в сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей