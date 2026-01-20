Ильхам Алиев: Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, экспортирующая энергоресурсы в другие страны региона

Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, обладающая энергоресурсами и экспортирующая их в другие страны региона.

Как сообщает Report, об этом 20 января сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.

По его словам, уже много лет Грузия, а теперь и Армения импортируют энергоресурсы из Азербайджана.

"Что касается Европы и Европейского Союза, наше энергетическое сотрудничество продолжает расширяться. Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. Таким образом, по охвату, по географическому охвату поставок трубопроводного газа, Азербайджан занимает первое место в мире", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что у Азербайджана есть ресурсы, транспортная система, современные трубопроводы: "Мы поддерживаем хорошие отношения со многими европейскими странами. Для них это способ укрепить свою энергетическую безопасность. А для нас - возможность продавать наши ресурсы на премиальном рынке. Хотя мы продаем газ не только в Европу - недавно мы начали экспортировать газ и в Сирию. Но европейский рынок, конечно, является лучшим с точки зрения цен".