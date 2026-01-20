Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 19:55
    Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

    Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    Он отметил, что для Азербайджана приоритетом является регион и ближайшие соседи: "Я очень рад, что за годы независимости нам удалось выстроить очень тесные рабочие отношения со всеми нашими соседями, за исключением, разумеется, Армении - по причинам, которые всем известны. После того как де-факто был установлен мир, мы также начали экономическое сотрудничество и экспортные операции".

    Глава государства напомнил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению из Казахстана и из России: "И сейчас мы получили запрос с армянской стороны на обеспечение транзита из Армении в Россию. Таким образом, мы де-факто в одностороннем порядке открыли коридоры. Да, сейчас перевозки осуществляются через Грузию, но однажды они пойдут через Армению. И однажды Армения будет осуществлять прямые поставки из Азербайджана, и этот день не так уж далек".

