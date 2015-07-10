Президент принял участие в церемонии поднятия государственных флагов на международной выставке Milan Expo 2015

Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ 9 июля на Всемирной выставке Milan Expo 2015 в павильоне Азербайджана был организован «Национальный день».

Как передает Report, в рамках «Национального дня» состоялась официальная презентация павильона Азербайджана.

В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

В мероприятии также присутствовали представители итальянского правительства, общественные деятели, представители дипломатического корпуса в этой стране и другие высокопоставленные гости.

Фундамент национального павильона Азербайджана на Milan Expo 2015 был заложен в июле 2014 года. Подготовительные и строительные работы в павильоне продолжались в целом 18 месяцев. Организационная работа по созданию национального павильона Азербайджана проводилась Фондом Гейдара Алиева и Центром Гейдара Алиева. Четырехэтажный национальный павильон общей площадью 1800 квадратных метров в соответствии с девизом выставки в этом году отражает историческое и культурное наследие, огромный экологический потенциал, богатство флоры и фауны, уникальное биоразнообразие Азербайджана. Для подготовки данного проекта была создана рабочая группа, в которую вошли до 300 местных и зарубежных специалистов.

В национальном павильоне Азербайджана введено новшество среди стран-участниц: создана прямая связь с Баку – «Mirroring Baku». Так, у входа в национальный павильон установлен дополненный волнообразным креслом в рост человека монитор в форме зеркала. Точно такой же монитор имеется в Баку перед Центром Гейдара Алиева. Оба этих монитора, составляя единство, связаны между собой. Люди, знакомящиеся с павильоном, стоя перед монитором, могут видеть пространство, охватываемое другим монитором, установленным в Баку, имеют возможность пообщаться с находящимися здесь людьми. Точно так же жителям столицы, гостям нашего города предоставлена возможность ознакомиться с азербайджанским павильоном и его посетителями. Этот проект под названием «Mirroring Baku» позволяет установить связь между столицей Азербайджана – Баку, играющим роль моста между Востоком и Западом, и тысячами посетителей выставки.

Вначале в павильоне Азербайджана была установлена видеосвязь с Баку. Сотрудник Центра Гейдара Алиева Махаббат Мехтиева приветствовала Президента Ильхама Алиева.

В павильоне, дизайн которого создан на основе особой концепции, в течение 6 месяцев планируется проводить различные презентации. Предусматривается, что по окончании Milan Expo 2015 павильон Азербайджана будет демонтирован, вновь сооружен в Баку и передан в распоряжение посетителей.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева были проинформированы о концепции национального павильона Азербайджана.

Сооруженные в павильоне три биосферы олицетворяют Азербайджан, которому удается сохранять в постоянной гармонии окружающую среду и свою древнюю культуру. Волнообразные деревянные стены павильона являются символом характерного для Азербайджана ветра, постоянно циркулирующего здесь культурного и творческого потока. Созданный для Milan Expo 2015 павильон «Азербайджан. Сокровищница биоразнообразия» отражает неподражаемую природную и культурную сокровищницу этого края, играющего роль моста между Севером и Югом, Востоком и Западом. Биосфера «Пересечение культур» приглашает посетителей в путешествие по самым важным историческим и культурным местам страны. Вторая биосфера – «Биоразнообразие» посвящена естественному биоразнообразию и культурному наследию страны. Конструкция в центре данной биосферы олицетворяет гранатовое дерево Азербайджана, являющееся символом богатства. Следующая биосфера называется «Инновация и традиция». Здесь установлена фигура дерева, направленного корнями в небо. Это символизирует приверженность азербайджанского народа традиции, в то же время показывает, что Азербайджан является инновативной страной, устремленной в будущее.

Первый этаж павильона называется «Симфония звуков». Здесь представлена информация об истории, культуре, географии Азербайджана. На втором этаже – в «Симфонии цветов» приводятся сведения о климате, ландшафте и биологическом разнообразии. На третьем этаже под названием «Симфония вкусов» представлены информация о национальной кухне и органических продуктах питания, а также их образцы. На этом этаже в разделах «Открой Баку» и «Лица Азербайджана» с помощью фото, карт, портретов азербайджанцев, представляющих различные сферы, также можно интерактивно познакомиться с нашей страной и ее гражданами. В то же время, в нашем национальном павильоне нашло отражение то, что в Азербайджане имеются 9 климатических поясов, а международные структуры отмечают нашу страну, как одно из 25 пространств биоразнообразия в мире. Кроме того, посредством установленных в павильоне мониторов демонстрируются жемчужины азербайджанской музыки и кинематографа, различные материалы, касающиеся наших обычаев и традиций, искусства. На четвертом этаже павильона – на террасе функционирует ресторан. Здесь представлена национальная кухня, проходят различные концертные программы.

В парке IDEA – Биоразнообразия, созданном во дворе национального павильона, представлены материалы, касающиеся деятельности Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), различные экологические проекты и организуются развлекательные программы.

Во внутреннем оформлении нашего павильона также нашла отражение работа, проделанная в области охраны биоразнообразия и решения экологических проблем в Азербайджане, обеспечения восстановления и охраны национальных природных ресурсов, реализации местных и международных экологических проектов. На сегодняшний день подготовлены различные сценарии для съемок короткометражных видеороликов по отмеченным направлениям. Сценарии в основном охватывают работу, осуществляемую в сфере питания, сельского хозяйства, экологических ресурсов, природного ландшафта, социального развития, экспорта и инфраструктуры, культуры, искусства, охраны окружающей среды и предотвращения распространения генетически модифицированных продуктов (ГМО). Эти видеоматериалы будут представлены в национальном павильоне в ходе выставки и обеспечат визуальное ознакомление посетителей с нашей страной.

На этапе подготовки к Milan Expo 2015 были проведены фото- и видеосъемки богатого разнообразия, уникальных ландшафтов, природных ресурсов и исторических памятников, существующего в различных регионах Азербайджана. С этой целью с апреля 2014 по февраль этого года были организованы неоднократные поездки в Баку, Гянджу, Нахчыван, Лянкяран, Ярдымлы, Шамкир, Шеки, Габалу, Шабран, Губу, Хызы, Сиазань, Ширван, Абшерон и другие города и районы.

Затем была сделана фотография на память.

По мнению Организационного комитета Milan Expo 2015, Азербайджан входит в число стран, которые в процессе подготовки и сооружения раньше других выполнили требования, поставленные перед государствами-участниками на первоначальном этапе, представили презентации, связанные с содержанием и оформлением павильона. Кроме того, зарубежная печать и ведущие итальянские СМИ отметили, что Азербайджан является лидером по завершению строительных и дизайнерских работ в национальном павильоне. Официальные делегации различных стран и руководство выставки отметили, что павильон Азербайджана значительно отличается от других по своему дизайну, полностью соответствует избранной теме. По причине этих успехов нашей страны Армения отказалась от участия в Milan Expo 2015.

Затем Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии поднятия государственных флагов на международной выставке Milan Expo 2015.

Прозвучали государственные гимны Италии и Азербайджана, были подняты государственные флаги.

Выступая на церемонии, генеральный директор выставки Milan Expo 2015 Бруно Антонио Паскуино сказал:

-Господин Президент, Ваше пребывание здесь демонстрирует не только значение, придаваемое Азербайджанской Республикой международному сотрудничеству, но и связывающие наши страны отношения, основанные на уважении и большом почтении.

Наряду со значением, придаваемым Вами Милану, обсуждаемым здесь темам, достаточно напомнить, что Азербайджан в числе первых - третьим присоединился к Expo, а на этапе подготовки к выставке был одним из самых активных участников.

Многочисленные гости Milan Expo 2015 благодаря Вашему павильону получили возможность узнать Азербайджан. Они узнали страну и народ, открытые будущему и верящие в него, обладающие богатой историей, культурой, стремительным развитием, высоким авторитетом на международной арене, привязанные к традициям и технологическим инновациям.

Господин Президент, Ваш павильон привлекает внимание и своим видом. Через шесть месяцев ваш павильон, который также станет символом близких отношений между нашими странами, Вашего участия в Миланской выставке, превратится в незабываемые воспоминания, будет перенесен в Баку, где будет возможность его посмотреть.

В павильоне отражены климат, природа, прекрасные обычаи и традиции Азербайджана, вкусные блюда вашей кухни. Кроме того, всесторонне демонстрируется очень искреннее и традиционное гостеприимство Азербайджана. Ваш павильон, получивший высокую оценку по своему строению и значению, завершается темой «Сокровищница биоразнообразия Азербайджана», изначально выбранной для вашего участия. Эта тема особо демонстрирует глубокий смысл Expo, важность решения вопросов продовольственной безопасности.

Господин Президент, Milan Expo 2015 является особой возможностью для привлечения внимания к таким важным темам как устойчивое развитие в сельскохозяйственной сфере, борьба с голодом, роль диалога между людьми, религиями и культурами. Таким образом, каждый посетитель сможет увидеть большую связь между индивидуальным выбором и глобальными процессами. Кроме того, девиз «Накормим нашу планету, накопим энергию для жизни» - это не просто девиз для Вашей страны, так как направление ее дальнейшего развития заключается именно в этом. Ваше экономическое и политическое развитие получило большой размах.

Господин Президент, в заключение своего выступления хочу отметить, что первые Европейские игры «Баку-2015» прошли успешно. Поздравляем Вас по этому случаю. Считаем, что выставка Milan Expo 2015 является для наших стран также возможностью дальнейшего углубления отношений и демонстрации разделяемых нами ценностей в области спорта.

Господин Президент, мы знаем, что через несколько минут Вы отбываете отсюда с очередным важным политическим визитом в Рим. Это тоже очень важно с точки зрения наших двусторонних отношений.

Господин Президент.

Уважаемые участники.

Дамы и господа.

Выражаем Вам признательность за участие в этой церемонии. Считаем, что Ваше участие стало еще одним прекрасным олицетворением связывающих нас уз. Еще раз благодарю.