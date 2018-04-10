 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хорватия открывает посольство в Азербайджане

    © Report

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел, посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Хорватии в Азербайджане Рефика Шабановича.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

    В ходе встречи Р.Шабанович вручил П.Мирзазаде ноту министерства иностранных дел и европейской интеграции Хорватии.

    В ноте сообщается об учреждении посольства Хорватии в Азербайджане со штаб-квартирой в Баку. До сих пор аккредитованное в Азербайджане посольство Хорватии осуществляло деятельность на нерезидентной основе, Хорватия была представлена посредством временного офиса.

    П.Мирзазаде отметил, что переход дипломатического представительства Хорватии в Азербайджане на уровень посольства придаст импульс расширению и развитию сотрудничества и дружбы между двумя странами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi