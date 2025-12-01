Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор изменит транспортный ландшафт Евразии

Зангезурский коридор окажет преобразующее воздействие на Евразию.

Как сообщает Report об этом в эксклюзивном интервью EU Today и небольшой группе журналистов в Брюсселе заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Зангезурский коридор окажет преобразующее воздействие на евразийский транспортный ландшафт", - сказал он.

Он также отметил, что Азербайджан играет ключевую роль в процессе преобразования этого транспортного ландшафта.

По его словам, Баку "хотел бы видеть Европейский союз частью этой новой транспортной системы", в том числе в рамках инициативы ЕС Global Gateway.

Гаджиев представил коридор как практический компонент "стратегии Азербайджана по достижению мира", отмечает EU Today.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Зангезурский коридор может быть запущен к концу 2028 года. Пропускная способность коридора составит 15 млн тонн грузов в год.