Хикмет Гаджиев: Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан подчеркнул приверженность Азербайджана межрелигиозному диалогу

Официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Ватикан, встреча с Папой Римским Львом XIV, а также поддержка Азербайджаном восстановления католического христианского наследия и многолетнее сотрудничество в этой сфере ярко отражают приверженность страны межконфессиональному взаимопониманию и диалогу между религиями, культурами и цивилизациями.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

"Этот визит также является ярким примером культурной и гуманитарной дипломатии Азербайджана. Азербайджан - светская страна с мусульманским большинством населения, богатыми исламскими традициями и долгой историей мирного сосуществования мусульман, христиан, иудеев и представителей других конфессий - сегодня является ярким примером инклюзивности, толерантности и мультикультурной гармонии. Гордясь своими значительными достижениями в расширении прав и возможностей женщин, превращающими весь регион Южного Кавказа в пространство мира и стабильности, Азербайджан продолжает продвигать позитивную глобальную повестку дня, ориентированную на мир, диалог и сотрудничество", - написал Гаджиев.