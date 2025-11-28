Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридоре

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза (ЕС).

Как передает Report, соответствующей публикацией Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в социальной сети X.

"Сегодня в Брюсселе мы провели содержательные обсуждения с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза по вопросам углубления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом. Я благодарен председателю комитета, послу Дельфин Пронка. Я проинформировал членов комитета о продвигаемой Азербайджаном в регионе повестке мира, а также об экономических преимуществах мира, развитии Зангезурского коридора и мерах по укреплению доверия. Благодарю членов Комитета за выражение полной поддержки будущих шагов по укреплению нашего сотрудничества и партнерства с ЕС", – написал Х. Гаджиев.