Хикмет Гаджиев: Перевозка продовольственных грузов в Ханкенди РКК - это отдельная договоренность

Завтра по инициативе России продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам - Аскеран в направлении Ханкенди в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем. Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложе

"Завтра (сегодня - ред.) по инициативе РФ продовольственный груз Российского Красного Креста (РКК) отправится по дороге Агдам - Аскеран в направлении Ханкенди в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем. Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди для доставки грузов МККК".

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В ответ на многочисленные запросы международных журналистов, в том числе Reuters, Politico и BBC хотели бы прояснить следующее:

"Завтра (сегодня - ред.) по инициативе РФ продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам - Аскеран в направлении Ханкенди в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем. Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди для доставки грузов МККК (Красный Крест). Так, 1 сентября Азербайджан в качестве доброй воли выразил свое согласие на одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, но незаконный режим отказался. Однако на КПП "Лачын" должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим.

Фиктивные и сфабрикованные выборы или, лучше сказать, селекция - это серьезный провал и контрпродуктивность. Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Только так можно обеспечить прочный мир, в котором смогут жить и сосуществовать армяне и азербайджанцы, проживающие в Карабахе", - отметил Х.Гаджиев.