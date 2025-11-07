Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:52
    Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией НАТО.

    Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

    "Рад встретиться с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящимися с ознакомительным визитом в Азербайджане. Мы получили общее представление о плодотворном и успешном партнерстве НАТО и Азербайджана, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией", - отметил Гаджиев.

    Хикмет Гаджиев делегация НАТО Южный Кавказ мирная повестка
    Hikmət Hacıyev NATO nümayəndə heyəti ilə sülh gündəliyini müzakirə edib
    Hikmat Hajiyev discussed peace agenda with NATO delegation

