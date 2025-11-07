Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном Кавказе
- 07 ноября, 2025
- 16:52
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией НАТО.
Как сообщает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.
"Рад встретиться с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящимися с ознакомительным визитом в Азербайджане. Мы получили общее представление о плодотворном и успешном партнерстве НАТО и Азербайджана, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией", - отметил Гаджиев.
