    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 09:52
    Гаджиев: Бакинский форум подтверждает роль Азербайджана как дипломатического центра

    XIII Глобальный Бакинский форум, который объединил сегодня около 400 участников со всего мира, свидетельство доверия международного сообщества к Азербайджану как к дипломатическому центру региона.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

    Гаджиев напомнил, что Бакинский форум в этом году проходит под девизом "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период". По его словам, со вступительной речью на открытии форума выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Отмечается, что мероприятие посвящено актуальной теме, особенно значимой на фоне глубоких трансформаций, происходящих в международной системе.

    Гаджиев также подчеркнул, что несмотря на сложную международную обстановку, отмену множества авиарейсов и усиление предупреждений о поездках, организаторам удалось собрать в Баку 400 участников со всего мира.

    "Это требует значительных усилий и координации. Успешная организация этого мероприятия, создание платформы для диалога и обсуждения демонстрируют твердую приверженность многостороннему взаимодействию. Это также свидетельство доверия международного сообщества к Азербайджану как к дипломатическому центру региона", - написал он.

