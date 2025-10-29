Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионе

Постоянное укрепление позиций Азербайджана на Южном Кавказе и его развитие вызывает гордость у Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил член бюро парламента Турции Хасан Туран журналистам на полях международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.

По его словам, Турция выступает за мир, безопасность и братство как в регионе, так и во всем мире.

"Конституции служат гарантом этих принципов, а общественные договоры и соглашения обеспечивают их реализацию", - отметил Туран.