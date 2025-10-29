Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 13:20
    Постоянное укрепление позиций Азербайджана на Южном Кавказе и его развитие вызывает гордость у Турции.

    Как сообщает Report, об этом заявил член бюро парламента Турции Хасан Туран журналистам на полях международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.

    По его словам, Турция выступает за мир, безопасность и братство как в регионе, так и во всем мире.

    "Конституции служат гарантом этих принципов, а общественные договоры и соглашения обеспечивают их реализацию", - отметил Туран.

    Турция парламент Азербайджан Южный Кавказ Милли Меджлис
    Türkiyəli deputat: Azərbaycanın davamlı olaraq güclənməsi bizi qürurlandırır

