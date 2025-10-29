Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионе
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 13:20
Постоянное укрепление позиций Азербайджана на Южном Кавказе и его развитие вызывает гордость у Турции.
Как сообщает Report, об этом заявил член бюро парламента Турции Хасан Туран журналистам на полях международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.
По его словам, Турция выступает за мир, безопасность и братство как в регионе, так и во всем мире.
"Конституции служат гарантом этих принципов, а общественные договоры и соглашения обеспечивают их реализацию", - отметил Туран.
Последние новости
13:24
ЦАХАЛ возобновил режим прекращения огня в Газе после ударов по ХАМАСДругие страны
13:20
В Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
13:20
Хасан Туран: Турцию радует укрепление позиций Азербайджана в регионеВнешняя политика
13:18
Джавид Абдуллаев: Азербайджан сталкивается с проблемами в реализации потенциала ВИЭЭнергетика
13:16
АБР готов усилить сотрудничество с Азербайджаном в области "зеленых инвестиций" и углеродных рынковЭнергетика
13:15
Песков: Россия высоко оценивает результаты встречи Путина и АлиеваВнешняя политика
13:12
Фото
Видео
В Баку простились с шехидом I Карабахской войны Рафаэлем Аббасовым - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:12
Фото
В Имишли открыт первый на Южном Кавказе завод по переработке пивоваренного ячменяПромышленность
13:07
Фото
Видео