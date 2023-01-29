Халаф Халафов: Иран несет ответственность за теракт и его тяжелые последствия

"27 января около 08:30 совершен вооруженный теракт на посольство Азербайджана в Иране".

"27 января около 08:30 совершен вооруженный теракт на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По словам замминистра, указанный инцидент был неожиданным:

"Потому что подобные инциденты маловероятны, вообще недопустимы. Согласно соответствующим статьям Венской конвенции, страна, принявшая посольство, несет ответственность за его безопасность. Иран как государство несет ответственность за произошедший террористический акт и его тяжелые последствия".