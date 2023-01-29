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Халаф Халафов: Иран несет ответственность за теракт и его тяжелые последствия

Халаф Халафов: Иран несет ответственность за теракт и его тяжелые последствия "27 января около 08:30 совершен вооруженный теракт на посольство Азербайджана в Иране".
Внешняя политика
29 января 2023 г. 22:21
Халаф Халафов: Иран несет ответственность за теракт и его тяжелые последствия

"27 января около 08:30 совершен вооруженный теракт на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По словам замминистра, указанный инцидент был неожиданным:

"Потому что подобные инциденты маловероятны, вообще недопустимы. Согласно соответствующим статьям Венской конвенции, страна, принявшая посольство, несет ответственность за его безопасность. Иран как государство несет ответственность за произошедший террористический акт и его тяжелые последствия".

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Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov: "İran terror aktı və ağır nəticələri ilə bağlı məsuliyyət daşıyır"

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