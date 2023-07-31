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Хакан Фидан: Важно подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией

Хакан Фидан: Важно подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией Международная общественность должна оказать поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. 
Внешняя политика
31 июля 2023 г. 14:16
Хакан Фидан: Важно подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией

Международная общественность должна оказать поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

По его словам, Турция поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном, и международная общественность должна оказать поддержку этому процессу.

Хакан Фидан отметил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся на различных площадках: "Мы внимательно следим за этими контактами. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном очень важно. Также предпринимаются усилия по восстановлению дипломатических отношений между Турцией и Арменией".

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Версия на английском языке Hakan Fidan: It is important Azerbaijan and Armenia sign peace treaty
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanla Ermənistanın normallaşma əlaqələrinə dəstək olmalıdır"

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