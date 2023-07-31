Хакан Фидан: Важно подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией

Международная общественность должна оказать поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Международная общественность должна оказать поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

По его словам, Турция поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном, и международная общественность должна оказать поддержку этому процессу.

Хакан Фидан отметил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся на различных площадках: "Мы внимательно следим за этими контактами. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном очень важно. Также предпринимаются усилия по восстановлению дипломатических отношений между Турцией и Арменией".