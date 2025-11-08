Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Haber Global: Азербайджан шаг за шагом выстраивал путь к победе на фронте и в дипломатии

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:16
    Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал, посвященный 8 ноября - Дню Победы.

    Как сообщает Report, в материале представлен хронологический обзор 44-дневной Отечественной войны.

    В репортаже приведены слова из публикации президента Ильхама Алиева в социальных сетях по случаю Дня Победы, в которой глава государства отметил, что последние пять лет стали для Азербайджана периодом исторической Победы.

    В материале подчеркивается, что славная победа стала завершением 30-летнего ожидания и вызвала всеобщее воодушевление азербайджанского народа.

    "Азербайджан шаг за шагом шел к победе - и на поле боя, и за дипломатическим столом. Вся страна, от мала до велика, сплотилась в единый кулак на протяжении 44 дней, а азербайджанский солдат создал легенду в Карабахе".

    Отдельное внимание в сюжете уделено антитеррористической операции 2023 года, подчеркнута роль Азербайджана в полном восстановлении суверенитета:

    "Теперь весь мир говорит: "Карабах - это Азербайджан!"

    После показа видеоматериала состоялось прямое включение из Баку.

    Корреспондент "Haber Global" Мурат Караташ сообщил о торжествах и военном параде, посвященных пятой годовщине Победы:

    "В эти дни в Баку, а также в регионах - Шуше, Лачыне, Ханкенди - прошли праздничные шествия в сопровождении военного оркестра", - отметил он.

    Мурат Караташ добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы.

    Военный парад Путь к Победе День Победы Азербайджана Haber Global
