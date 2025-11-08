Haber Global: Азербайджан шаг за шагом выстраивал путь к победе на фронте и в дипломатии

Турецкий телеканал Haber Global подготовил видеоматериал, посвященный 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщает Report, в материале представлен хронологический обзор 44-дневной Отечественной войны.

В репортаже приведены слова из публикации президента Ильхама Алиева в социальных сетях по случаю Дня Победы, в которой глава государства отметил, что последние пять лет стали для Азербайджана периодом исторической Победы.

В материале подчеркивается, что славная победа стала завершением 30-летнего ожидания и вызвала всеобщее воодушевление азербайджанского народа.

"Азербайджан шаг за шагом шел к победе - и на поле боя, и за дипломатическим столом. Вся страна, от мала до велика, сплотилась в единый кулак на протяжении 44 дней, а азербайджанский солдат создал легенду в Карабахе".

Отдельное внимание в сюжете уделено антитеррористической операции 2023 года, подчеркнута роль Азербайджана в полном восстановлении суверенитета:

"Теперь весь мир говорит: "Карабах - это Азербайджан!"

После показа видеоматериала состоялось прямое включение из Баку.

Корреспондент "Haber Global" Мурат Караташ сообщил о торжествах и военном параде, посвященных пятой годовщине Победы:

"В эти дни в Баку, а также в регионах - Шуше, Лачыне, Ханкенди - прошли праздничные шествия в сопровождении военного оркестра", - отметил он.

Мурат Караташ добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы.