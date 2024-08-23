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Гусейналиев: Западное оружие в Армении может угрожать не только Азербайджану, но и солдатам РФ

Гусейналиев: Западное оружие в Армении может угрожать не только Азербайджану, но и солдатам РФ Поставленное Западом в Армению оружие может быть направлены не только против Азербайджана, но и российских военнослужащих.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 18:11
Гусейналиев: Западное оружие в Армении может угрожать не только Азербайджану, но и солдатам РФ

Поставленное Западом в Армению оружие может быть направлены не только против Азербайджана, но и российских военнослужащих.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире программы "Гюндем" на телеканале ARB24.

"Вооружение Армении может привести к ряду процессов в регионе. Может даже возникнуть ситуация, когда встанет вопрос о выводе российской военной базы из Армении. В этом случае западное оружие может быть направлено и против российских солдат. Мы не можем полностью исключить и это", - подчеркнул Гусейналиев.

Директор агентства отметил, что корни нынешний поставок оружия Армении Западом надо искать в итогах саммита Армения-ЕС-США в апреле этого года в Брюсселе, когда был подписан документ, детальное содержание которого до сих пор не известно общественности.

Однако, заявил он, что надо понимать, что это оружие ни в коем случае не сможет в ближайшие годы время изменить военный баланс между Азербайджаном и Арменией.

По последним данным, в Армению в основном поставляется французское оружие, но в списке есть также немецкое и американское оружие, которое поставляется через Францию, отметил он.

Говоря о состоявшемся сегодня телефонном разговоре между Владимиром Путиным Николом Пашиняном, Ф.Гусейналиев отметил, что, вероятно, стороны обсудили азербайджано-армянскую нормализацию. "Доведение до Пашиняна месседжей азербайджанской стороны можно считать положительным фактом, результаты которого мы, вероятно, увидим в ближайшее время", - сказал он.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: West's arming of Armenia may target both Azerbaijan and Russian soldiers
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Qərbin Ermənistanı silahlandırması tək Azərbaycana yox, həm də Rusiya əsgərlərinə qarşı yönələ bilər

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